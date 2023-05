Ben Healy gana la 8ª etapa del Giro, Roglic recorta a Evenepoel

Una de las revelaciones del inicio de temporada, el irlandés Ben Healy (EF Education) se impuso en solitario en la 8ª etapa del Giro de Italia al término de una cabalgada fantástica de 50 kilómetros, este sábado en Fossombrone, mientras que Primoz Roglic atacó para recuperar 14 segundos respecto a Remco Evenepoel.

El joven corredor de 22 años, con media melena y una imagen atípica en el pelotón, realizó una exhibición que podría ser más propia de Tadej Pogacar.

El ganador del día aventajó en 1 minuto y 49 segundos a tres de sus compañeros de escapada, el canadiense Derek Gee, el italiano Filippo Zana y el francés Warren Barguil.

Lea: ¡Triunfazo! Camila Osorio derrotó a la cuarta del mundo y avanzó en Roma

El noruego Andreas Leknessund logró conservar la maglia rosa de líder -presumiblemente perderá el maillot el domingo- con 8 segundos sobre Evenepoel y 38 sobre Roglic.

Tras llegar cuatro minutos después que Healy, Roglic realizó la buena operación del día al recortar 14 segundos a Evenepoel, su gran rival por la victoria final, quien titubeó por primera vez en este Giro antes de la contrarreloj individual de 35 kilómetros el domingo.

La víspera de la segunda etapa de lucha contra el crono, Evenepoel dio los primeros síntomas de debilidad. Incapaz de seguir la aceleración de su rival esloveno, el campeón del mundo trató sin éxito de reengancharse.

El esloveno pasó al ataque en la última ascensión al Cappuccini, seguido de dos corredores del Ineos, los británicos Tao Geoghegan Hart y Geraint Thomas.

La formación británica comenzó la jornada sin el italiano Filippo Ganna, doble campeón del mundo de contrarreloj, que dio positivo al covid-19.

Evenepoel, por su parte, no aguantó el cambio de ritmo y llegó a meta junto a un pequeño grupo de perseguidores, entre ellos el portugués Joao Almeida.

Conozca: ¿Messi se marcha a Arabia Saudita?

"No hay ninguna razón para entrar en pánico", comentó Evenepoel. "Yo no tuve un gran día, si no habría logrado seguir a Roglic. Afortunadamente conservo 30 segundos de ventaja sobre él y espero poder ampliar la diferencia mañana (domingo)".

Luego de su demostración en el prólogo del pasado sábado, el belga sigue siendo el favorito de la contrarreloj de 35 kilómetros hacia Cesena. Sobre todo porque el trazado es llano y no estará Ganna.

Helicóptero de la discordia

Ben Healy es la revelación de este inicio de temporada luego de una campaña de clásicas remarcable con segundos puestos en la Flecha Brabanzona y en la Amstel Gold Race, y un cuarto puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja.

"Cuando aceleré quería hacer una primera selección, pero nadie me siguió. Sabía que era capaz de hacerlo solo. Entonces me escapé", comentó Healy.

Es la victoria más prestigiosa para el joven irlandés, que vive su estreno en una gran carrera por etapas.

Entérese: Los napolitanos no paran de celebrar el título de su club

El día estuvo marcado también por una polémica en torno al uso de un helicóptero la víspera por su equipo Soudal-Quick Step para llegar al hotel desde la cumbre del Gran Sasso d'Italia, mientras que la mayoría de formaciones descendieron en teleférico.

En un comunicado, la Unión Ciclista Internacional (UCI) lamentó "una ausencia total de equidad deportiva" y una infracción "del principio de minimización de la huella de carbono".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion