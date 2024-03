La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal aclaró este fin de semana por qué se ausentó en la sesión plenaria que el Congreso convocó, tanto para el Senado como para la Cámara, en fechas de Semana Santa.



Cabal explicó en sus redes sociales que desde enero de este año comenzó a tramitar un permiso de salida con una licencia no remunerada, por lo que se encontraba en España en los días en los que el Legislativo estuvo sesionando.



La congresista respondió así a acusaciones del senador Alex Flórez, del Pacto Histórico, quien dijo en un trino que ella presentó una excusa médica aparentemente falsa para no acudir a la plenaria mientras, al tiempo, estaba en Europa.



"Desde enero tramité permiso de salida con licencia no remunerada, como consta en excusa del 26 de marzo soportada en resolución 213 del 30 de enero", publicó Cabal en su cuenta de X junto a fotografías que demostrarían su postura".

Lea aquí: En Cúcuta la contaminación ambiental es un problema de todos

Asimismo, la senadora uribista le solicitó a la emisora Caracol Radio, al portal Infobae y al propio senador Flórez —quien opinó que las autoridades debían investigar a Cabal por falsedad en documento— que rectifiquen "inmediatamente" la "noticia falsa".



Sin embargo, Flórez respondió con otro trino este sábado: "Dice @MariaFdaCabal que no estaba enferma, sino paseando, y que por eso no fue a trabajar en Semana Santa como todos los demás. Manda cáscara... ¡Trabaje, vaga!".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion