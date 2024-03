Ataque brutal: dos mujeres fueron agredidas por un deportista en Cúcuta

En unas cámaras de seguridad quedó registrada una brutal agresión a dos mujeres al interior de un establecimiento comercial, ubicado por la Avenida del Río, a la altura de la urbanización Niza de Cúcuta.

Los hechos se habrían registrado a las 9:20 de la noche cuando Alejandra Cruz Quiñónez se encontraba departiendo con una prima. Luego, escuchó los gritos de un hombre seguidos de un empujón.

“Yo escuchaba que alguien gritaba groserías, pero no había caído en cuenta que era conmigo, fue que me empujó y ahí yo reaccioné, levantándome de la silla, preguntándole qué era lo que pasaba”, comentó la víctima.

Tras el reclamo de Alejandra, el presunto agresor, acompañado de otra mujer, al parecer, su compañera sentimental, empezaron a golpearla en repetidas oportunidades y por todas las partes del cuerpo, provocándole graves lesiones.

“Sentí mucho pánico, yo solo sentía los puños y las patadas en la nuca, el abdomen, las costillas, las piernas, me jodieron hasta una rodilla. No entendía por qué me estaban agrediendo de esa manera si no les hice nada”, añadió la mujer.

En las imágenes también se logra apreciar el momento en el que la prima que acompañaba a Alejandra, intentó meterse a protegerla, pero también fue víctima de esas dos personas, recibiendo golpes en su cara.

En medio de la golpiza, las personas que acompañaban a la pareja, los separaron y estos (los presuntos agresores), huyeron inmediatamente del lugar.

Minutos más tarde, llegaron las patrullas de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) a indagar sobre los hechos, a lo que los acompañantes de la pareja, al parecer, negaron conocerlo.

“Empezaron a decir que no sabían quiénes eran, que le decían ‘Coqui’, pero no lo conocían. ¿Cómo es posible si venían todos en el mismo grupo? Eso le pregunté a la Policía, pero igual los dejaron ir”, comentó la joven agredida.

Según la mujer, después de marcharse, varias motocicletas empezaron a rondar el sitio y, minutos más tarde, llegaron dos hombres manifestando que el carro negro, en el que habrían llegado los agresores, pertenecía a ellos.

“Si el carro era de ellos por qué no mostraron la tarjeta de propiedad ni dijeron el nombre de la persona a la que se lo habían prestado. Todo lo quisieron tapar para que no descubriéramos quién fue la persona que me agredió”, reclamó la joven cucuteña.

Hacia las 11:00 de la noche, las víctimas de esa brutal agresión, fueron trasladadas al centro médico más cercano para que recibieran la atención a sus heridas.

Antes de la golpiza

La víctima del ataque le contó a La Opinión que el grupo de amigos habría llegado sobre las 7:00 de la noche al sitio en varios vehículos. Los presuntos agresores habrían descendido de un carro negro.

“Iban acompañados de un perrito. Una muchacha que estaba en el lugar, pasó por el lado de ellos y le dijo ‘Firulais’ a la mascota, eso les molestó bastante porque según dijeron, era un nombre de perro de pobre”, contó la víctima.

Según el relato de la joven, ella se levantó al baño y cuando regresó, le habían quitado la silla en la que estaba sentada, por lo que la pidió amablemente de vuelta, a lo que el presunto agresor le habría respondido que “le sobraba plata para comprar sillas”. Minutos más tarde de ese altercado, sucedió la brutal agresión.

“Ellos estaban molestos por lo del nombre del perro y luego porque les solicité la silla, pero nunca fui grosera como para recibir una golpiza de esa magnitud”, entre lágrimas contó la joven de 27 años.

¿Quiénes la golpearon?

Los familiares de Alejandra Cruz sostuvieron que con las placas del vehículo y los videos de las cámaras, habrían logrado identificar al hombre que, presuntamente, habría golpeado a la joven. Al parecer, se trataría de un deportista cucuteño del Fútbol de Sala (Futsal).

“El tipo es un jugador y según nos cuentan, estaría implicado en varios casos de agresión. No puede ser que una persona reconocida en nuestra ciudad, resulte siendo un atarván”, reclamó un familiar de la víctima.

En medio de su indignación, los familiares exigen que esta persona sea desvinculada del equipo y pague por los daños ocasionados a ambas mujeres.

Los abogados penalistas y representantes de víctimas, José Ernesto Jaimes Chía y Jhoan Sebastián Hernández, manifestaron que han avanzado en algunas investigaciones que vinculan al presunto agresor con el equipo del Cúcuta.

Es inconcebible

El alcalde de Cúcuta no dudó en pronunciarse frente al hecho que catalogó como inconcebible. Jorge Acevedo escribió en su cuenta de X (anterior twitter): “La agresión física contra Jandra en un establecimiento comercial en la Avenida del Río por parte de una pareja, por un comentario sobre un perro, le pido al secretario de seguridad @VillamizarSal acompañar denuncia ante @FiscaliaCol. No existe ninguna razón para agredir física o verbalmente a una mujer”.

Defensoras rechazan la agresión

Defensores de derechos humanos rechazaron la violencia brutal de la que fue víctima Alejandra Cruz y exigen a las autoridades que avancen en las investigaciones para que los agresores reciban una sanción ejemplar.

“Fíjense que ni siquiera había un conflicto, simplemente ese hombre porque se le dio la gana fue atentando contra la vida e integridad de esta mujer, por eso pedimos que no se deje pasar por alto el caso”, concluyó Alejandra Vera, Corporación Mujer Denuncia y Muévete.

