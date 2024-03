Detalles sobre la granada que impactó una casa vecina de la estación de Policía de La Libertad, en Cúcuta

Ayer, en la mañana, los habitantes de la calle 16 con avenida 13 del barrio La Libertad, no terminaban de asimilar el susto que vivieron la noche anterior, cuando un par de motorizados lanzaron una granada y cayó dentro de una de las casas.

Como si se tratara de un milagro, el artefacto no explotó y hoy se puede contar esta historia en La Opinión sin decir que hubo alguna víctima mortal.

Este hecho se presentó el domingo, a las 7:49 de la noche. Se conoció que uno de los cinco integrantes de una familia que vive detrás de la estación de Policía que está en ese sector, escuchó un estruendo en el techo, pero pensó que de pronto alguien había tirado una piedra.

Sin embargo no fue así. Cuando una de las personas de ese hogar decidió ir a ver de qué se trataba, se llevó tremenda sorpresa: en vez de una piedra, se encontró una granada de color dorado.

Además, por la fuerza con la que fue lanzada, rompió el techo. "Apenas miramos esa cosa, mi sobrina lo que me dijo fue, no se acerque, no la toque. Inmediatamente nos fuimos para la estación (de Policía) a contarles lo que nos encontramos", manifestó uno de los habitantes de la vivienda.

Con miedo, zozobra e impactados por lo hallado en el segundo piso de su hogar, no les quedó de otra que guardar la calma y orar, pues milagrosamente el artefacto no explotó, pese a ser lanzada sin el anillo de seguridad.

“No entiendo cómo llegó eso, si la distancia que hay de acá a la calle es bastante”, aseguraba ayer, uno de los habitantes de la casa, mientras observaba el hueco que dejó el explosivo.

En la casa, habitada por cuatro adultos y un menor de edad, a esa hora le hacían diálisis a una abuela de 73 años, que tan solo estaba a dos habitaciones de donde hallaron la granada.

Alerta policial

Después de alertar a los uniformados, la Policía se encargó de activar una ruta para atender la situación de emergencia. Fue así que dos horas después, el grupo antiexplosivos logró retirar la granada.

Pese a que no pasó a mayores, varios vecinos del sector coincidieron al decir que, "gracias a Dios no pasó a mayores", pero esto se convierte en una alerta frente a la inseguridad que genera la estación de Policía, donde hay un hacinamiento de presos.

"Vivimos en una zozobra y no hay paz. Cada vez que se intentan escapar, las casas terminan con daños o simplemente no podemos dormir, cuando dicen amotinarse", sostuvo un vecino.

¿Y quién cuida a la comunidad?

Frente a los hechos presentados recientemente y las anteriores acciones de los reclusos al fugarse, en los últimos dos años, la comunidad le pide a la Alcaldía de Cúcuta prestarles más atención y buscar medidas que puedan garantizar seguridad a la comunidad.

Al frente de la estación se encuentra el salón comunal de La Libertad y muy cerca hay un colegio, es por eso que José Ernesto Jaimes Chía, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, le solicitó al comandante de estación, implementar medidas que protejan a la comunidad.

“Le ruego a la Policía, que busque formas que permitan salvaguardar la vida e integridad de los habitantes del sector, especialmente los que tienen viviendas al lado de la estación. Así mismo que garantice el trabajo de los dirigentes comunales que pertenecemos a esta junta comunal, porque los ediles, los presidentes de la Comuna 3 y sus equipos de trabajo nos reunimos en el salón comunal que está ahí cerca”, manifestó el líder comunal.

Con lo sucedido la noche del domingo, José Jaimes, le pidió al alcalde, gobernador y comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la necesidad de que en la ciudadela de La Libertad exista una subestación de Policía, con las instalaciones adecuadas, y que estas no estén cerca de las viviendas, para que no vuelva a suceder esa situación.

¿Para quién iba la granada?

Ante este hecho, queda el gran interrogante ¿hacia quién iba dirigido el atentado? Pues a la granada le quitaron el anillo de seguridad, lo que quiere decir que pudo haber explotado.

Como ya se ha informado en otras oportunidades, en esas instalaciones policiales hay hacinamiento de detenidos.

Por ahora, las autoridades no tienen una respuesta clara para esta inquietud que atemoriza a los habitantes de los alrededores de la estación de Policía.

