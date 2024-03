La actriz Alina Lozano se agarró con el celador de su conjunto

"Este señor me está impidiendo que Jim, mi esposo, entre al conjunto. Son unos irrespetuosos, todos aquí se creen los dueños del edificio. ¿Qué protocolo exigen? Si es mi marido, ¿debo mostrar el acta de matrimonio? Aquí está la carta, ya la he mostrado, si no les sirve es otra cosa, irrespetuoso", expresó Alina mientras grababa al vigilante del conjunto.

En respuesta, el celador afirma: "No le estoy prohibiendo nada, simplemente estoy siguiendo el protocolo del conjunto. La administración envió una carta".

La situación se agrava con la evidente molestia de Lozano, quien destaca que ha compartido el acta de matrimonio, pero la medida parece no ser suficiente. La pareja contrajo matrimonio católico hace aproximadamente tres meses, superando las expectativas de muchos debido a la diferencia de más de 30 años entre ambos.

Ambos, conocidos por compartir diversos aspectos de su vida en las redes sociales, han enfrentado públicamente diversas situaciones, incluida una estafa durante su luna de miel en Roma, Italia.

