Ocho medallas ganaron los karatecas de Norte de Santander en el Interligas

Las diferentes ligas del departamento en este inicio de temporada han comenzado de manera rápida su participación en los diversos campeonatos nacionales del calendario 2024, con el ánimo de tener buen ritmo de competencia y mostrar un buen nivel técnico.

El pasado fin de semana la Liga nortesantandereana de karate do, estuvo presente en el Nacional Interligas e Interclubes de esta disciplina, donde los deportistas rojinegros lograron destacarse y dejar en alto los colores rojo y negro, obteniendo siete medallas, en las modalidades katas (figuras) y kumite (combate), en diferentes categorías.

No obstante, previo al campeonato los karatecas motilones vivieron toda una ‘odisea’ para trasladarse a Bogotá, debido a problemas de itinerario de la aerolínea que los debía transportar que les hizo perder un día de competencias con la posibilidad de haber podido obtener un par de medallas más.

Pese a los inconvenientes presentados los deportistas consiguieron resultados para los cuales se trabajó para este torneo y eso dejó contenta a la Sensei Bethsa Guarín.

En sénior, Giselle Hernández y Astrid Quijano tuvieron una aceptable participación a pesar de no haber logrado subir al podio por los hechos conocidos. “Fue mucho el desgaste, prácticamente pasamos una noche en el aeropuerto (Camilo Daza) y llegar a competir, nos afectó mucho, explicó la Sensei Guarín.

Hernández y Quijano fueron séptimas en sus categorías Esmeralda Sandoval fue quinta en kumite en menos de 68 kilos, Hernández, séptima en más de 68 kilos y Quijano, séptima en menos de 50 kilos.

Las medallas

En masculino Jesús ‘el Dragón’ Castillo, peleador de artes marciales mixtas hizo su debut en karate dejando una grata impresión, según expresó la entrenadora.

En katas, el equipo Sub-17, conformado por José Joel Gómez Castro, Carlos Redondo y Santiago Moreno, se hicieron a la medalla de bronce.

Del mismo modo, en kumite categoría, menos de 61 kilos Carlos Redondo también se colgó la presea de bronce.

En lo que corresponde a la categoría cadetes, Marlon Mora obtuvo dos medallas; una presea de plata en kumite, en la división de menos 52 kilos, y bronce en katas.

Para la instructora de la Liga de Karate Bethsa Guarín es una satisfacción que el semillero de karatecas muestren su compromiso con la disciplina y el deseo no solo representar a Norte sino a futuro integrar una selección Colombia.

En infantil, sobresalieron en kata individual principiante Daniel Tolosa, medalla de plata en la categoría de (6-7 años) y plata en damas con Yehuda Moreno.

En individual intermedios, categoría (8-9) años, Shanandoah Padilla obtuvo la medalla de plata en kata individual intermedio y finalmente, en la modalidad kata avanzados por equipos 6-9 años, la dupla conformada por Cristian David Toro, Nicolás González y Daniel Tolosa, cerraron con una medalla de oro.

Sobre el balance general, Guarín recalcó a pesar de no contar con un escenario propio para la práctica del karate Norte tiene mucho talento y otro de los puntos es no poder salir a competir con mayor regularidad por las distancias y los escasos torneos que se puedan conseguir cercanos a la región.

“Tenemos muchas desventajas, lo uno no tenemos demasiada oportunidad de ir a muchas competencias, contrario a las ligas grandes que cuentan con buenos torneos, aparte de ellos salen a nivel internacional y se foguean y tienen lo más importante escenario que es lo que nos falta a nosotros. Hay madera, material para sacar talentos. Tenemos un equipo de katas para proyectarlos a futuro, pero hay que apoyar esas categorías el cual solo lo tienen con los papás”, subrayó.

No obstante Guarín reiteró que “si me deja tranquila el proceso que se trae, pero necesitamos el apoyo (de los institutos de deporte), pero sino no se hace un seguimiento y se respalda a estos jóvenes nos va seguir pasando lo de todos los años, se van desmotivando le dan prioridades a otras cosas y los resultados serán los mismos”, concluyó.

