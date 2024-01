Cortocircuito | Baca, ¿de rival a aliado?

Baca, ¿de rival a aliado?

La campaña electoral ya pasó y eso parece tenerlo muy claro el gobernador William Villamizar y el excandidato Juan Gabriel Baca, quien fue uno de sus contradictores en la pasada contienda de octubre. Esta semana, el empresario decidió aceptar una invitación que le hizo Villamizar para conversar en su despacho y discutir algunas propuestas que permitan materializar la intención del nuevo gobernante de darle impulso al desarrollo económico de Norte de Santander, como quiera que esta será una de las líneas centrales de su Plan de Desarrollo.

Baca, ¿de rival a aliado? II

El encuentro entre Villamizar y Baca generó muchos comentarios a favor y en contra, pero quienes conocieron de la reunión aseguraron que el gobernador no es amigo de las rivalidades y, en cambio sí, está convencido del aporte que puede hacer Baca al departamento, dada su trayectoria en el sector empresarial. “Norte de Santander necesita de la unión de todos. Hay que construir ideas para un mayor progreso y para ello necesitamos de los empresarios”, dijo el mandatario departamental.

Vuelve y juega

Para alquilar balcón está nuevamente la disputa al interior del Concejo de Cúcuta por cuenta de la elección de Ludy Páez como personera, en reemplazo de Karol Yesid Blanco. A falta de proyectos de acuerdo para estudiar y aprobar, los concejales están enfrascados en una discusión sobre si estuvo bien elegida o no la exsecretaria de Educación. Las acusaciones desde hace algunos días van y vienen, y esta semana se hicieron dos intentos fallidos por posesionar a la nueva funcionaria, pero finalmente una orden judicial impidió que Páez tomara juramento. Entre lunes y martes se conocerá el fallo de tutela que definirá si se debe o no repetir la entrevista a los aspirantes que pasaron la prueba de conocimientos. Sin embargo, la electa personera tampoco estaría dispuesta a dejarse arrebatar su elección tan fácil y haría uso de los recursos a los que tiene derecho. La novela continúa.

El chicharrón de la discordia

A propósito de la elección de personero, un episodio muy particular se presentó el día en que se produjo la votación que terminó dándole la victoria a Ludy Páez. Antes de que terminara la sesión, el concejal Oliverio Castellanos pidió la palabra para contar que a la plenaria había llegado un paquete con una caja de chicharrones, cuyo mensaje no era otro que advertirles a los concejales de la coalición mayoritaria que si no era suficiente con el chicharrón en el que estaba metidos por cuenta de la escogencia de Páez, ahí tenían unos adicionales. La procedencia del domicilio sigue siendo un misterio, pero lo cierto es que el suceso provocó el malestar de algunos de los presentes. Contra el bloque mayoritario fue interpuesta ya una denuncia penal ante la Fiscalía y se anuncian acciones por parte de la Procuraduría.

Lizarazo se despide

Hasta este fin de semana estuvo al frente de la EIS Cúcuta, José Antonio Lizarazo, quien será reemplazado a partir del lunes por el exdirector de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora. Lizarazo se despidió de su cargo con una carta que hizo pública en sus redes sociales y en la que aseguró que la tarea que le fue encomendada en su momento por el alcalde Jairo Yáñez quedó cumplida. El saliente funcionario propone allí que la empresa de acueducto y alcantarillado debería retomar la prestación del servicio en la ciudad y llegar al 100%, incluida la zona rural. Pero, además, sugiere que se pueda contemplar la posibilidad de llegar a los demás municipios del área metropolitana y algunas localidades fronterizas de Venezuela. ¿Le copiarán Jorge Acevedo y Mora el mensaje?

Un cumpleaños muy particular

Hace unos días estuvo de cumpleaños el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y en esta oportunidad decidió celebrarlo de una manera muy particular. Como el habitante de calle es una de sus prioridades y uno de los temas a los que le dará mayor énfasis en su gobierno, el mandatario decidió empezar su celebración compartiendo un desayuno con varias personas que se encuentran en esa condición. El compartir incluyó una brigada de salud y de aseo personal. La fiesta continuó después con su círculo más cercano en medio de una parranda vallenata en la que el propio Acevedo fue el encargado de tocar el acordeón.

Nieto, en la Unilibre

Ni en la Alcaldía de Cúcuta ni en la Alcaldía de Bogotá. Juan Antonio Nieto estará a partir del primero de febrero al frente de la Universidad Libre de Cúcuta. Aunque el exdirector del IGAC estuvo muy activo en la campaña del actual alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, en la que se desempeñó como uno de sus voceros, y a finales del 2023 acompañó a Jorge Acevedo en el proceso de empalme con la saliente administración de Jairo Yáñez, sus planes estaban en la Unilibre, en donde asumirá el cargo de presidente-rector, en reemplazo de Débora Guerra. Nieto aseguró que el acompañamiento que les hizo a Galán y Acevedo fue más un ejercicio de transición, pues no tenía contemplado hacer parte de alguno de los gabinetes. Dijo que su principal apuesta en este momento es tratar de que la Universidad Libre siga creciendo y consolidándose como el principal centro de formación profesional de la región.

Deja la vara alta

La saliente rectora de la Unilibre, Débora Guerra Moreno, quien completa en la Universidad 16 años, los últimos 8 como rectora, deja la vara muy alta. Entrega una institución acreditada en alta calidad, así como tres programas de pregrado acreditados en alta calidad, destacándose el programa de Derecho con una acreditación por 8 años, única en la región.

También logró ubicar a la Seccional Cúcuta en el puesto 15 entre casi 230 universidades del país, por los resultados de las pruebas Icfes Saber Pro en 2023.

Otro de sus logros fue convertir a la Universidad en el epicentro de eventos de importancia nacional. Su espíritu de liderazgo y entrega se refleja en la forma como el alma máter mantuvo las puertas abiertas para todos los estamentos de la región y también en la conformación de un excelente equipo de trabajo que, seguro, será el apoyo fundamental para el proceso que ahora comienza con el nuevo rector. Buen viento y buena mar para Débora en sus nuevos proyectos.

Estrenando cargo

El pamplonés Sadi Contreras Fuset asumió esta semana como nuevo Comisionado de la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Esta entidad tiene la misión de garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, así como la difusión, protección y defensa de los intereses de los televidentes. Contreras cuenta con una experiencia de más de 15 años en el sector TIC y por lo menos seis años en el sector de la innovación y educación. El nuevo comisionado venía de ser investigador en grado de experto en contenidos audiovisuales en la Universidad Externado de Colombia y antes había ejercido como director de regulación de contenidos digitales de Alcentro, una incubadora de ideas.

La recordada foto

Este sábado se conoció la sorpresiva muerte de la senadora Piedad Córdoba, y una de las últimas imágenes que se recuerda de la reconocida dirigente política en Norte de Santander fue su paso en silla de ruedas por el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Villa del Rosario con San Antonio del Táchira, en septiembre de 2021. La fotografía de la congresista en las casetas de Migración Colombia, a punto de abordar una camioneta, luego de regresar de Venezuela, fue tendencia en unos cuantos minutos, pues causó intriga las razones por las cuales se encontraba en territorio vecino y el porqué de su cruce por la frontera de manera irregular, sin cumplir con los respectivos trámites migratorios exigidos. Por este hecho, Migración anunció el inicio de un proceso administrativo sancionatorio contra Córdoba.

Las pataletas del ministro

En los últimos días, uno de los miembros del gabinete de Gustavo Petro que ha dado mucho de qué hablar es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y no precisamente por los anuncios que haya hecho desde su cartera en favor de los colombianos, sino por las pataletas que lo han dejado muy mal parado. El miércoles, el funcionario abandonó una entrevista con Caracol Radio, luego de que le preguntaran por la larga interinidad que completa el Invima, entidad que ya lleva 15 meses sin un director en propiedad. En otro escenario, Jaramillo no ocultó su malestar por los cuestionamientos que han surgido contra el nombramiento de Aldo Cadena, como gerente de la Nueva EPS, y dijo que a muchos su designación les provocaba “escozor, porque no es blanco y buen mozo”.

