Nueva propuesta de Jorge Acevedo contra los violentos vuelve a generar polémica en Cúcuta

¿A qué se expone quién actúa por sus propios medios contra la delincuencia?

No en todos los casos en los que los ciudadanos actúan en presunta legítima defensa o quien por cuenta propia aplica la justicia se sale ileso del Código Penal.

Basta recordar los últimos casos ocurridos el pasado martes 20 de febrero, cuando dos hombres murieron en las afueras de un restaurante de la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, abatidos por un expolicía.

Esta acción fue celebrada en redes sociales debido a que la misma se da en medio de una ola de atracos en negocios de la capital del país.

Y pese a que el arma que usó el expolicía tiene salvoconducto, este fue puesto a disposición de las autoridades competentes, por lo que ahora deberá enfrentar un proceso legal por la acción.

Según profesionales del derecho consultados por La Opinión, el expolicía se enfrenta al delito de homicidio.

“A primera vista pudo actuar en legítima defensa, pero si se analiza a fondo puede mirarse como un exceso de legítima defensa”, explicó el abogado penalista Gustavo Chacón.

Otros juristas señalaron que a su criterio jurídico la conducta desplegada por el expolicía se desarrolló en el marco de una legítima defensa, toda vez que se hizo por la necesidad de defender un derecho propio frente a una agresión injusta actual e inminente, siendo esta además proporcional a la agresión.

Otros penalistas, sin embargo, reseñaron en medios de comunicación capitalinos que la acción no fue un evento de legítima defensa.

“La persona ya no estaba en un peligro actual inminente para su vida. Reaccionó contra personas que estaban huyendo. Por ende, no hay una legítima defensa; por el contrario, lo que hay es la aplicación de una pena de muerte por el delito de hurto que en Colombia no está permitido”, dijeron.

En este contexto, se expusieron varios escenarios. El primero, que haya una investigación y, si eventualmente resultare condenado, se aplica la pena del homicidio agravado, entre otras, por el estado de indefensión que arrojaría una pena de prisión, en principio, entre 33 y 50 años.

También es válido plantear que hubo “un exceso en la legítima defensa”, precisamente por ese carácter desproporcional.

“Cuando hay un exceso en una legítima defensa, la sanción se puede rebajar hasta en la mitad, de manera que podríamos hablar en ese evento de pena de prisión de más o menos 16 |años y medio, 17 años, hasta 25 años, reitero reconociendo el exceso en la legítima defensa”.

