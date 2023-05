Lo mataron mientras dormía en Belén

Los videos de las cámaras de seguridad que los miembros de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) recopilaron en los alrededores de la casa donde asesinaron a Andryx David Sojo Tirado serán piezas claves para identificar al asesino.

Las autoridades fueron alertadas ayer, a las 4:00 de la tarde, que en una casa, ubicada en la calle 24 con avenida 29, de Belén, asesinaron a balazos al hombre, de 23 años, por lo que rápidamente llegaron al lugar para verificar lo que había ocurrido.

Los uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta que llegaron al sitio adelantaron las primeras indagaciones, mientras que la Brinho se encargó de adelantar la inspección y el levantamiento del cadáver.

Cuando los investigadores rodearon la escena del crimen, hallaron a la mamá de Sojo en medio de gestos de dolor, tras encontrar el cuerpo sin vida de su ser querido.

“Yo lo vi por última vez en la mañana (de ayer) cuando llegué a la casa donde él vivía con el papá y una mujer, para recogerle la ropa sucia y lavarla a mi casa y hace poco me dijeron que a él lo habían matado”, dijo la mujer en medio de las lágrimas.

Según se conoció, la mamá de la víctima escuchó las detonaciones de tres disparos y minutos después uno de sus vecinos llegó a avisarle que acababan de matar a su hijo.

“Yo no lo pude ver tirado, porque me lo prohibieron, a la gente le dio miedo que tuviera un ataque de nervios. Siento que me arrancaron un pedazo del corazón, esto es muy difícil y quiero que haya justicia”, insistió la familiar.

La mamá de Sojo les pidió a las autoridades que encuentren al homicida para que pague en la cárcel por lo que hizo. Según ella, su hijo era una hombre trabajador, que actualmente se dedicaba a ser mototaxista ahí mismo en Belén.

Andryx llevaba dos años viviendo en Cúcuta y hace tres meses se mudó para la casa donde lo asesinaron. Algunos vecinos del sector aseguraron que él era callado y siempre lo veían salir en las mañanas y volvía al mediodía, en una motocicleta.

¿Cómo fue?

Mientras Andrix Sojo estaba durmiendo en una cama, acompañado de tres hombres que hablaban y reían tranquilamente, un pistolero se acercó de manera sigilosa hasta la casa, metió la mano por una ventana y le disparó en al menos seis oportunidades, impactándolo en la espalda y el pecho.

Según se conoció, el pistolero llegó en una motocicleta, se bajó del vehículo y tuvo que subir unas escaleras hasta acercarse a la ventana para ubicar a su objetivo y dispararle de manera indiscriminada.

Cuando el agresor se percató de que Sojo quedó sin vida en el lugar, huyó del sitio, por lo que los acompañantes de la víctima salieron de la casa pidiendo auxilio, pero ya no había nada que hacer.

“Creemos que al asesino le avisaron que la víctima estaba durmiendo en la vivienda para que llegara a dispararle” dijo una fuente judicial.

Extraoficialmente se conoció que, en medio de la inspección del lugar, las autoridades hallaron varias bolsas herméticas, usadas para dosificar drogas, por lo que adelantan las investigaciones para establecer si el crimen estaría relacionado con líos de microtráfico.

