Norte de Santander, entre paros y movilizaciones en el 2023: Defensoría del Pueblo

¿Han servido las movilizaciones?

El magisterio, uno de los sectores que más protestas realizó en 2023, señaló que sus movilizaciones sí sirvieron para que el Gobierno atendiera sus solicitudes, aunque aún faltan muchas cosas por revisar y avanzar un poco más en las mesas de diálogo.

“Se han mejorado algunas condiciones, pero debemos seguir luchando por quienes aún no tienen solución, como los compañeros provisionales que aún están en el limbo, entonces no es fácil, pero protestar siempre es una opción, si no es por las buenas, no es que sea por las malas, pero debemos hacernos sentir”, dijo una docente que participó en varias marchas en el 2023.

Líderes señalan que las movilizaciones sirven, siempre y cuando la “lucha continúe, es decir, no es solo salir, bloquear una vía e irnos a las casas, no, es seguir insistiendo para que nos escuchen, para que nos visibilicen”.

La protesta más reciente de este año se dio en la vía Pamplona-Bucaramanga, donde la comunidad de Mutiscua decidió bloquear la vía, para exigir el arreglo del corredor vial, una protesta que sirvió para que la Gobernación anunciara una inversión de 45.000 millones de pesos para reparar 17 puntos críticos de este tramo.

Y, además, aunque se había anunciado un paro por parte de los campesinos y cocaleros del Catatumbo para el próximo 15 de marzo, las mesas de diálogo instaladas con estas comunidades entre el Gobierno nacional y regional, tienen hasta la fecha la movilización suspendida, en aras de encontrar soluciones a sus problemáticas, para evitar un conflicto social.

¿Por qué se sale a protestar?

Víctor Suárez, sociólogo, señaló que las protestas son una forma de expresión que usan las personas para empoderarse y empoderar a otros y demostrar que la unión puede hacer la fuerza, precisando que, en Colombia, salir a manifestarse es un derecho, siempre y cuando se haga de manera pacífica.

“Cuando se convoca a una manifestación, nos encontramos con personas que piensan de manera diferente y que pueden sentirse aisladas, marginadas e impotentes, pero la naturaleza del ser humano es ir hacia donde van las masas, y si yo siento que se me están vulnerando los derechos o de personas cercanas a mí, muchas veces lo que piense no importa, sino salir a defender lo que en algún momento me puede pasar a mí”, explicó Suárez.

El profesional señaló que quienes protestan solo quieren una cosa y es ser escuchados, ya que, a través de otras vías, fueron ignorados, por lo que convocan a marchas multitudinarias para ejercer presión sobre los gobiernos y que estos atiendan sus quejas y solicitudes, destacando que es allí cuando comienza el debate y la discusión para encontrar soluciones.

Asimismo, indicó que, en un país como Colombia donde actualmente confluyen tantos conflictos y en una región de frontera, movilizarse siempre será una opción, pues la gente ante la vulneración de sus derechos, decide unirse y exigir soluciones de manera contundente.

