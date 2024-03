Entre retos y logros: así han sido las luchas de las mujeres en Colombia y Cúcuta

Le puede interesar: Hay optimismo por el Plan de Paz Total para el Catatumbo

Cúcuta, avances a pocos pasos

En la ciudad, en el 2007 durante la administración del exalcalde, Ramiro Suárez, se conformó la Secretaría de Equidad de Género, con el fin de atender a las principales problemáticas de la población femenina, sin embargo, desde su creación no ha logrado la gestión de políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres en Cúcuta.

Alejandra Aragón, coordinadora de la política pública en la Secretaria de Equidad de Género en el periodo de Jairo Yáñez, sostiene que en el 2023 sí surgió un acercamiento a la creación de esta política pública.

“El año pasado se desarrolló todo el levantamiento de información para la construcción y formulación de la primera política pública de mujeres y equidad de género en el municipio, pero Cúcuta sigue sin tenerla hasta el momento, porque luego de que en diciembre se pasara el documento formulado de política pública, este no fue aprobado por el Concejo Municipal”, sostuvo Aragón.

Este proceso contó la recolección e información de grupos focales, mesas en cada una de las comunas, organizaciones internacionales, nacionales y también tuvo la participación de otras secretarías de la Alcaldía.

Aragón agregó que, uno de los logros por parte de la población femenina, fue la formación de un Consejo Consultivo de Mujeres con 20 representantes de cada sector social.

“Hay un consejo consultivo que es el que actualmente está velando porque se dé la aprobación de la política pública. Asumo que actualmente la nueva Secretaría de Equidad de Género está gestionando algunos cambios en la formulación y que está en trámite para presentarlo junto con las mujeres del Consejo Consultivo, quienes serán las veedoras de la aprobación y cumplimiento de la política pública”, concluyó.

La concejal Carime Rodríguez manifestó que el hecho de que las mujeres comenzaran a participar en la política, específicamente para llegar al Concejo de Cúcuta, es un logro de esta población. En la actualidad, de las 19 curules, 3 les pertenecen a mujeres. Aunque aún es mucha la diferencia con los hombres, se busca ir achicando esas brechas con el tiempo.

En esta vía, resaltó que otro hito relevante ha sido la creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, por medio de la cual se busca hacer control político a la administración municipal en los temas que abarcan problemáticas de este sector. Este proyecto se creó en el 2020 y contó con los 18 votos de aprobación que le pertenecían a los hombres concejales de ese entonces.

Sin embargo, la concejal también hizo énfasis en que la falta de una política pública para las mujeres en Cúcuta ha afectado las inversiones para garantizar los derechos básicos tales como la vivienda, educación, salud, entre otros.

“En Cúcuta no existe una política pública para las mujeres. Estamos en el año 2024 y no hay una política pública, no sabemos qué hacer con las líderes comunales cuando se sienten inseguras. Esta fue la primera exigencia que se le hizo a la secretaria de equidad en el periodo pasado”, sostuvo.

Rodríguez agregó que todavía falta camino para que las mujeres en la ciudad tengan sus logros, pero resaltó que sus principales banderas son la Casa Refugio de la Mujer, así como que la comisaría de policía atienda denuncias por agresiones las 24 horas del día.

“Las mujeres violentadas en Cúcuta, un viernes no tienen a dónde ir a quejarse, ni a dónde ir a que le activen la ruta de atención en violencia porque las comisarías actualmente solo funcionan de lunes a viernes, en horario de oficina”, finalizó.

En el área metropolitana, entre 1 de enero del 2023 y el 6 de marzo del 2024, se han presentado 230 delitos sexuales y 1.149 casos de violencia intrafamiliar, según reportes de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

