Alcaldes de la provincia piden salvar la vía 4G Bucaramanga-Pamplona

Piden unirse

Ana Dolorez Solano, alcaldesa de Mutiscua, señaló que el llamado que están haciendo los habitantes de la provincia es urgente, ya que existen 5 puntos críticos y en uno de ellos se presenta un gran hundimiento.

Lea aquí: Cúcuta está atrasada más de 10 años en actualización catastral

“En lo que alcanzaron a intervenir se evidencia que no hicieron buenas obras de contención, dejaron calles destapadas, y en el kilómetro 105 existe un muro al que no le hicieron las adecuaciones correspondientes y hace como 4 años lo están tapando con un caucho, pero si llegan las lluvias o por peso eso no resista, podíamos quedar incomunicados en la vía Pamplona-Bucaramanga”, dijo la alcaldesa.

Solano precisó que la mayor preocupación de las personas es que la capa asfáltica está totalmente deteriorada y a diario se presentan varios accidentes de tránsito.

Indicó que, al ser una vía nacional, la intervención depende del gobierno central y no de la Gobernación de Norte de Santander.

“Hemos escuchado que en el caso de liquidarse el contrato de la vía Bucaramanga-Pamplona, todo queda en manos del Invías (Instituto Nacional de Vías), entonces si es así, necesitamos que se tengan en cuenta los tres peajes, el del Picacho, el de Pamplonita y el de Los Acacios, para que se inviertan recursos en esta vía”, agregó Solano.

Le puede interesar: Aproximadamente 3 de cada 10 jóvenes colombianos no estudian ni trabajan

Por su parte, Pedro Vera Mantilla, alcalde del municipio de Silos, indicó que es necesario unir todos los esfuerzos, para evitar que los recursos se asignen a otras vías nacionales, sino que se plantee un nuevo proyecto para el corredor vial que los comunica con Bucaramanga.

“Uno sale para Cúcuta, para Pamplona o para Bucaramanga, entonces el mal estado de la vía nos afecta bastante, la idea es unirnos, tratar de oficializar a ver qué va a pasar con esa concesión, con esos dineros, porque estamos afanados de que no los inviertan como debe ser”, dijo el mandatario.

Vera indicó que por su municipio, la vía tiene 12 puntos críticos, es decir que de iniciar la temporada de lluvias, podrían también quedar incomunicados, ya que el corredor vial no ha sido intervenido, por lo que han solicitado ayuda de la Gobernación de Norte de Santander.

Más información: Los chats que revelarían la extorsión al suspendido canciller Álvaro Leyva Durán por licitación de pasaportes

“Tenemos el temor de quedar sin vías, entonces estamos buscando ayuda para mitigar esas problemáticas, porque para mí estamos en alerta roja, entonces estamos dispuestos a apoyar a la comunidad, para que nos den soluciones”, agregó el mandatario.

Todo depende de la ANI

Aunque el contrato de la obra Bucaramanga-Pamplona aún no ha sido liquidado totalmente, la ANI ya informó que, una vez se surta este trámite, la vía quedará en manos del Invías.

Y ante este proceso, La Opinión consultó a Leonel Valero, director territorial del Invías, quien manifestó que, efectivamente, como la vía sigue a cargo de la ANI, aún no pueden intervenir.

Entérese: La cuestionada prescripción del pago de impuestos que ordenó exsecretario de Hacienda Orlando Miranda

“En este momento hay una directriz de liquidación del proyecto de la concesión, pero aún está el tema de la concesión viva. Si se diera el paso de transferirse esa vía o hacer ese paso de entregarla al Instituto, pues entraría dentro de la programación de ejecución de obras que requiera la vía y dentro de lo que esté al alcance presupuestal del Instituto, pero estaríamos hablando sobre situaciones que aún no son reales y no están definidas por el Ministerio de Transporte”, dijo el funcionario.

Gobernación activó PMU

Desde la Gobernación de Norte de Santander informaron que se activó un Puesto de Mando Unificado, con el fin de evaluar la situación y lograr reabrir la vía.

Sin embargo, La Opinión conoció que, al cierre de esta edición, el bloqueo se mantenía, dando paso solo a las ambulancias, vehículos que transportaran niños y/o adultos mayores y quienes presentaran alguna emergencia.

Más información: Viuda del expresidente haitiano Moise, entre decenas de acusados por su asesinato

Los manifestantes señalaron que no van a dar paso, hasta que no haga presencia alguien de la ANI, por lo que existe la posibilidad de que el bloqueo continúe.

Pérdidas económicas

El Comité Intergremial de Santander dio a conocer que la pérdida del proyecto de concesión de la vía Bucaramanga – Pamplona ocasionará un severo impacto en la economía del Gran Santander, pues están en riesgo $1,4 billones.

El Comité precisó que, luego de ocho años, la obra se encuentra en riesgo de no ejecutarse, dado que para octubre de 2023 solo llevaba el 10 % de ejecución por presuntas fallas en materia de planeación, destacando que una de las adversidades sufridas en la etapa constructiva fue la dificultad del contratista para obtener permisos para poder ingresar maquinaria hasta zona rural de Floridablanca, en donde se diseñó uno de los tramos más polémicos de este corredor vial.

Lea también: La justicia exige a Rappi respetar los derechos de repartidores al sancionarlos

“Por lo tanto, algunas versiones indican que los recursos serán reasignados por parte de la ANI a otros proyectos fuera de nuestros departamentos de Santander y Norte de Santander”, advirtió el Comité Intergremial de Santander.

Sin embargo, se mantiene la esperanza de que los recursos se puedan salvar para el mismo proyecto, aunque este se encuentre en proceso de liquidación, pues hay vigencias futuras aprobadas hasta el 2040, solo falta la voluntad política.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .